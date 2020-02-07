Украинцам разрешили выступать «на территории государства-агрессора»
Это нужно для эффективной борьбы за медали на международных соревнованиях, считает министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский.
«Надо различать выступления спортсменов за рубежом, и Российской Федерации, и выступления артистов», – цитирует «Интерфакс-Украина» заявление Бородянского на пресс-конференции в Киеве.
По словам министра, у спортсменов нет выбора, выступать или не выступать.
«У них есть выбор, получать баллы или не получать. Если спортсмен не выступает за рубежом, он автоматически лишается баллов. Это ограничивает возможности спортсмена бороться за медали. Для того чтобы эффективно бороться за медали в мире, мы вынуждены выступать на территории государства-агрессора», – констатировал он.
Руководитель ведомства подчеркнул, что это вопрос не только Украины и РФ, а международный вопрос.
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