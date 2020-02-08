В Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Сытника
Группа народных депутатов зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.
Об этом сообщает пресс-служба парламента.
Инициаторами проекта постановления об отставке Сытника с должности директора НАБУ выступили нардепы Дмитрук Артем, Леонов Алексей, Бакумов Александр, Бужанский Максим, Гончаренко Алексей, Санченко Александр, Володина Дарья, Мазурашу Георгий, Кузьминых Сергей Владимирович.
Отмечается, что постановление подписали 216 нардепов.
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