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Главная » Украина » Политика
11:24 08 Февраля 2020 Просмотров 260   КомментариевКомментарии

В Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Сытника

Группа народных депутатов зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Инициаторами проекта постановления об отставке Сытника с должности директора НАБУ выступили нардепы Дмитрук Артем, Леонов Алексей, Бакумов Александр, Бужанский Максим, Гончаренко Алексей, Санченко Александр, Володина Дарья, Мазурашу Георгий, Кузьминых Сергей Владимирович.

Отмечается, что постановление подписали 216 нардепов.

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Тэги: сытник

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