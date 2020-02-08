В Украине поднимут тарифы на воду: кому больше всего не повезет

Тарифы на холодную воду вырастут во всех областях Украины.

Тарифы на холодную воду начнут поднимать во всех областях Украины с февраля-марта 2020 года. В среднем платежки за воду увеличатся на 20%. Как объясняют в правительстве, такое подорожание связано с увеличением стоимости электроэнергии, высокими расходами на оплату труда и повышением минимального прожиточного минимума и зарплат.

Решение о повышении тарифов на холодную воду было принято еще 4 февраля на заседании НКРЭКУ, а потребители получать платежки с повышенными тарифами уже в феврале-марте.

Самая дорогая вода будет в Кропивницком и Ужгороде, там за один кубометр придется заплатить от 33,75 гривны до 37,62 гривны. А вот жителям Запорожья, Черновцов, Луцка и Львова повезет – им придется отдать за 1 кубометр воды от 19,71 гривны. Для жителей столицы один кубометр будет стоить 22,99 гривны. В остальных регионах цена будет колебаться от 21,60 гривны до 26,7 гривны.

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