В Украине сокращается количество банков

В Едином государственном реестре юридических лиц появилась запись о том, что неплатежеспособный ПАТ “Грин Банк” был полностью ликвидирован.

Об этом сообщили в пресс-службе Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Вкладчики банка получили 3,7 млн грн, то есть 98,7% всей гарантированной суммы. Согласно статье 52 Закона требования кредиторов к банку, которые были недовольны за недостаточностью его имущества, считаются погашенными.

Таким образом, полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц как ликвидатора ОАО «ГРИН БАНК» прекращено. Также Фонд гарантирования сообщает о завершении 29 января 2020 года выплат гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам ПАО «Банк Петрокоммерц-Украина» и ПАО «Городской Коммерческий Банк».

В рамках выплаты гарантированного возмещения вкладчиками ПАО «Банк Петрокоммерц-Украина» получено 13,6 млн грн. В рамках выплаты гарантированного возмещения вкладчиками ПАО «Городской Коммерческий Банк» получено 1 942,83 млн грн, что составляет 97,7% от общего гарантированной суммы. Уполномоченным лицом ФГВФЛ были поданы документы государственному регистратору юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований для государственной регистрации ликвидации этих банков как юридических лиц.

Тэги: банки