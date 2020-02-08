Зеленский сегодня встретится с Папой Римским
В субботу, 8 февраля, состоится официальный визит Президента Украины Владимира Зеленского в Ватикан, где он встретится с Его Святейшеством Папой Франциском.
«Программой визита предусмотрена аудиенция главы государства с Его Святейшеством Папой Франциском», – проинформировали в пресс-службе.
Также состоится встреча Зеленского с государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролином с участием секретаря по межгосударственным отношениям Святого Престола Пола Ричарда Галлахера.
Новости по теме
Инициатива сокращения количества народных депутатов с 450 до 300, которую парламент должен рассмотреть на текущей сессии, изрядно насторожила депутатов президентской партии «Слуга народа».
Президент Украины ожидает от министра МВД результатов не на словах, а на деле.
Президент Украины отправится к Святому Престолу уже на этой неделе.