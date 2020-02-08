В Антарктиде зафиксирована рекордно высокая температура

18,3 градуса по шкале Цельсия – это на 0,8 градуса больше предыдущего рекорда, зафиксированного в марте 2015 года. За последние 12 лет ледники уменьшаются все быстрее.

Замеры в четверг сделала аргентинская исследовательская станция «Эсперанса» в северо-западной части континента. Этот регион – из тех, что теплеют самыми быстрыми темпами, сообщает BBC.

Данные о высокой температуре проверяет Всемирная метеорологическая организация ООН (ВМО).

«Это не та температура, которую вы обычно ассоциируете с Антарктидой даже в летнее время», – заявила журналистам в Женеве пресс-секретарь ВМО Клэр Нуллис.

За последние 50 лет температура в Антарктиде поднялась почти на 3 градуса.

Ученые предупреждают, что из-за глобального потепления таяние на Южном полюсе происходит так быстро, что уровень мирового моря может подняться, как минимум, на три метра.

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