НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Мир » Общество
18:03 08 Февраля 2020 Просмотров 32   КомментариевКомментарии

Житель Калифорнии сыграл свадьбу с двумя невестами одновременно

Саммер, Ванесса и Джимми втроем живут уже шесть лет. Теперь они соединены узами брака и планируют заводить детей.

Ванесса и Джимми, которым сейчас по 35 лет, знали друг друга еще со школы и стали встречаться уже после ее окончания.

Ванесса позже рассказала Джимми, что ей также нравятся женщины. Они познакомились с Саммер, которая была на 10 лет младше, и пригласили присоединиться к их отношениям, сообщает The Sun.

С тех пор они живут втроем. Их отношения длятся уже шесть лет.

В апреле 2019 года Джимми сделал обеим девушкам предложение. Они организовали свадебную церемонию, на которую пригласили родственников и друзей.

Родители Саммер пришли на праздник. Они рассказали, что теперь и сами готовы попробовать вступить в полиаморные отношения.

А вот отец и мать Джимми не поддержали этот союз и решили не приходить на свадьбу, что сильно огорчило молодоженов.

Источник:
Тэги: свадьба, невеста

Новости по теме

В Подмосковье невеста утонула на собственной свадьбе

Во время празднования свадьбы на Клязьминском водохранилище в Московской области утонула невеста. На место были вызваны спасатели, найти тело невесты удалось только утром.

На свадьбе в Черниговской области невеста сгорела на глазах у жениха

Несчастную доставили в ожоговый центр Черниговской областной больницы. Врачи поставили неутешительный диагноз: ожог 73% поверхности тела. Несмотря на все попытки врачей спасти жизнь молодой женщине, это им не удалось.

Офицеры ФСБ и Минобороны осуждены за похищение невесты со свадьбы

Московский окружной военный суд изменил с реального на условный срок лишения свободы наказание для офицера ФСБ Дениса Иванникова, обвиняемого в похищении невесты главы Национальной ассоциации букмекеров России со свадьбы в Москве.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Новости | Игровые автоматы