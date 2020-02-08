Житель Калифорнии сыграл свадьбу с двумя невестами одновременно

Саммер, Ванесса и Джимми втроем живут уже шесть лет. Теперь они соединены узами брака и планируют заводить детей.

Ванесса и Джимми, которым сейчас по 35 лет, знали друг друга еще со школы и стали встречаться уже после ее окончания.

Ванесса позже рассказала Джимми, что ей также нравятся женщины. Они познакомились с Саммер, которая была на 10 лет младше, и пригласили присоединиться к их отношениям, сообщает The Sun.

С тех пор они живут втроем. Их отношения длятся уже шесть лет.

В апреле 2019 года Джимми сделал обеим девушкам предложение. Они организовали свадебную церемонию, на которую пригласили родственников и друзей.

Родители Саммер пришли на праздник. Они рассказали, что теперь и сами готовы попробовать вступить в полиаморные отношения.

А вот отец и мать Джимми не поддержали этот союз и решили не приходить на свадьбу, что сильно огорчило молодоженов.

Тэги: свадьба, невеста