Ревнивый американец задушил в доме престарелых своего 95-летнего соперника
В городе Порт-Сент-Люси, штат Флорида, 47-летний Уильям Хокинс, проникнув в дом престарелых, задушил подушкой 95-летнего Роберта Морелла.
Убийстве произошло 5 января. Согласно полицейскому отчету, Хокинс стал главным подозреваемым, потому что был в списке посетителей Морелла. Кроме того, сотрудники дома престарелых видели, как он выбегал из комнаты убитого после полуночи, сообщает Daily Mail.
57-летняя подруга Морелла звонила в дом престарелых за несколько часов до убийства и просила сотрудников, чтобы они не впускали Хокинса – она боялась, что тот причинит вред Мореллу.
Она рассказала детективам, что у нее в течение 15 лет были отношения с Мореллом, а когда он попал в дом престарелых, начала встречаться с Хокинсом, но эти отношения якобы уже закончились.
Она также рассказала, что Хокинс предлагал ей убить Морелла, но она отказалась.
6 января полиция нашла Хокинса в соседнем городе Форт-Пирс. Он заявил детективам, что давно планировал это убийство.
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