Вернувшаяся из Египта женщина в запорожском аэропорту избила пограничника
Вместе с супругом нарушительница находилась в состоянии какого-то опьянения.
Как сообщили «Властям» в пограничном ведомстве, 7-го февраля в аэропорту Запорожья было совершено нападение на сотрудницу погранслужбы. Произошло это после того, как девушка-пограничник попыталась урезонить вернувшуюся из Шарм-эль-Шейха барышню, нарушающую порядок прохождения пограничного досмотра. Очевидно пьяная гражданка ударила сотрудницу погранслужбы.
От удара девушка, находившаяся при исполнении служебных обязанностей, упала, ударившись головой о стойку выдачи багажа. Пострадавшую госпитализировали.
По данным Госпогранслужбы, в отношении нарушителей составлен протокол о привлечении административной ответственности. Возможно, впоследствии хулиганка-путешественница будет привлечена и к уголовной ответственности.
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