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14:36 08 Февраля 2020 Просмотров 189   КомментариевКомментарии

Вернувшаяся из Египта женщина в запорожском аэропорту избила пограничника

Вместе с супругом нарушительница находилась в состоянии какого-то опьянения.

Как сообщили «Властям» в пограничном ведомстве, 7-го февраля в аэропорту Запорожья было совершено нападение на сотрудницу погранслужбы. Произошло это после того, как девушка-пограничник попыталась урезонить вернувшуюся из Шарм-эль-Шейха барышню, нарушающую порядок прохождения пограничного досмотра. Очевидно пьяная гражданка ударила сотрудницу погранслужбы.

От удара девушка, находившаяся при исполнении служебных обязанностей, упала, ударившись головой о стойку выдачи багажа. Пострадавшую госпитализировали.

По данным Госпогранслужбы, в отношении нарушителей составлен протокол о привлечении административной ответственности. Возможно, впоследствии хулиганка-путешественница будет привлечена и к уголовной ответственности.

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Тэги: избиение, Запорожье, нападение, пограничники, чп

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