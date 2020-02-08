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Главная » Украина » Происшествия
15:04 08 Февраля 2020 Просмотров 321   КомментариевКомментарии

Одесские врачи убили человека во время операции

Так считают полицейские.

Полиция Одессы расследует уголовное производство, открытое по факту причинения смерти по неосторожности. Обстоятельства дела следующие – в одну из местных клиник госпитализировали женщину с проблемами в позвоночнике. После того, как было решено провести ей дискетомию 3-го и 4-го межпозвоночных дисков с последующей заменой их на искусственные, медики приступили к подготовке к плановой операции.

Однако в ходе хирургического вмешательства что-то пошло не так, и пациентка скончалась. Все реанимационные мероприятия успехом не увенчались. Теперь за врачебную ошибку могут ответить доктора, причастные к лечению одесситки.

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Тэги: Одесса, операция, убийство по неосторожности, врачебная ошибка

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