Мужчину судили за пролитый в магазине кофе

На грудь продавщице.

850 гривен и судимость за нанесение легких телесных повреждений схлопотал житель львовского города Пустомыты. Произошло это при следующих обстоятельствах: в магазине «Смак» обвиняемый заказал кофе, который продавец готовила целых полчаса, при этом отпуская практически всех покупателей без очереди. На замечания покупателя женщина не реагировала.

Получив стакан с горячим напитком, покупатель было отошел от прилавка, однако продавец допустила какой-то оскорбительно-ядовитый комментарий в его адрес. Не выдержав, взбешенный мужчина вернулся и выплеснул кофе на грудь продавщицы. У той образовался небольшой ожог, что и установили судебные эксперты.

Своей вины покупатель не отрицал. Суд признал его виновным, однако мотивы мужчины были понятны всем в зале без исключения. Разве что, кроме потерпевшей.

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