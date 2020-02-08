Украинцам хотят разрешить менять отчество

Украинцам, которые все чаще меняют свои имена, хотят разрешить менять отчество.

Такой законопроект подготовили депутаты.

После анонсированных изменений пользователи соцсетей начали примерять матронимы – родовые имена по матери. К примеру, Наталиевич или Ольгович. Их уже облюбовали россиянки и вполне официально записывают так своих детей.

Адвокат по профессии, Натали решила вместо Владимировны стать Юрьевной – в честь отчима. И чтобы добиться этого, вынуждена была дойти до Европейского суда по правам человека. Потому что в наших – повсеместно отказывали. Все потому, что украинское законодательство запрещает самовольно менять отчество.

«Это природное право человека менять свои данные и именовать себя, как он хочет, как ему комфортно. Для меня это было важно. Я себя не чувствовала Владимировной и мне было дискомфортно», – делится Натали Гарнага, адвокат.

В ЗАГСах объясняют: сейчас украинцы могут беспрепятственно менять только имя и фамилию. И говорят – 17-летний парень даже выиграл спор, что станет Робин Гудом.

«Он пришел и там был Иванов Сергей, а захотел стать Робин Гудом. Отчество не смог изменить, а это – смог. Он выиграл сто долларов, а потом через месяц пришел и все сделал обратно», – рассказывает Рада Дашутина, начальница Центрального отдела ГРАГС УГР Центрального межрегионального управления Министерства юстиции.

После появления законопроекта, который позволит менять отчество, украинцы начали шутить в соцсетях – мол теперь будут давать детям матронимы – то есть родовые имена по матери, которые еще называют матчествами.

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