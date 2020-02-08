НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Украина » Общество
16:18 08 Февраля 2020 Просмотров 26   КомментариевКомментарии

Украинцам хотят разрешить менять отчество

Украинцам, которые все чаще меняют свои имена, хотят разрешить менять отчество.

Такой законопроект подготовили депутаты.

После анонсированных изменений пользователи соцсетей начали примерять матронимы – родовые имена по матери. К примеру, Наталиевич или Ольгович. Их уже облюбовали россиянки и вполне официально записывают так своих детей.

Адвокат по профессии, Натали решила вместо Владимировны стать Юрьевной – в честь отчима. И чтобы добиться этого, вынуждена была дойти до Европейского суда по правам человека. Потому что в наших – повсеместно отказывали. Все потому, что украинское законодательство запрещает самовольно менять отчество.

«Это природное право человека менять свои данные и именовать себя, как он хочет, как ему комфортно. Для меня это было важно. Я себя не чувствовала Владимировной и мне было дискомфортно», – делится Натали Гарнага, адвокат.

В ЗАГСах объясняют: сейчас украинцы могут беспрепятственно менять только имя и фамилию. И говорят – 17-летний парень даже выиграл спор, что станет Робин Гудом.

«Он пришел и там был Иванов Сергей, а захотел стать Робин Гудом. Отчество не смог изменить, а это – смог. Он выиграл сто долларов, а потом через месяц пришел и все сделал обратно», – рассказывает Рада Дашутина, начальница Центрального отдела ГРАГС УГР Центрального межрегионального управления Министерства юстиции.

После появления законопроекта, который позволит менять отчество, украинцы начали шутить в соцсетях – мол теперь будут давать детям матронимы – то есть родовые имена по матери, которые еще называют матчествами.

Источник:
Тэги: отчество

Новости по теме

В Антарктиде зафиксирована рекордно высокая температура

18,3 градуса по шкале Цельсия – это на 0,8 градуса больше предыдущего рекорда, зафиксированного в марте 2015 года. За последние 12 лет ледники уменьшаются все быстрее.

Неуловимый: В Таиланде солдат сбежал из части, и расстрелял уже 12 человек

Рядом с Бангкоком неуправляемый воин уничтожает все живое.

Зеленский сегодня встретится с Папой Римским

В субботу, 8 февраля, состоится официальный визит Президента Украины Владимира Зеленского в Ватикан, где он встретится с Его Святейшеством Папой Франциском.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Новости | Игровые автоматы