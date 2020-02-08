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Главная » Украина » Политика
17:23 08 Февраля 2020 Просмотров 35   КомментариевКомментарии

Против Порошенко открыли новое дело по двум статьям

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило два уголовных дела в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Управление внешних коммуникаций ведомства.

Отмечается, что дела были открыты по двум статьям — о завладении госсредствами и отмывании денежных средств.

Как стало известно, НАБУ завело дела, основываясь на решении Высшего антикоррупционного суда.

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Тэги: Порошенко

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