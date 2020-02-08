Озвучена сумма средней пенсии в Украине

В Пенсионном фонде Украины рассчитали, какую среднюю пенсию получают украинцы в этом году.

Средний размер пенсии в Украине в 2020 году составил немного больше 3 тысяч гривен. Как сообщили в Пенсионном фонде Украины поделились свежими данными, которые свидетельствуют о том, что на сегодня в Украине насчитывается 2,6 миллионов пенсионеров. , информирует enovosty.com/news.

Сейчас пенсии составляют такую сумму: по возрасту – 3064 гривен (75,4%), по инвалидности – 2641 гривен (12,8%); в случае утраты кормильца – 2916 грн (5,7%), за выслугу лет – 4500 грн (5,4%); социальные пенсии – 1644 грн (0,7%).

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