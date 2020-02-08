Из «Свободы» Тягнибока массово бегут члены

Сразу несколько членов политической партии ВО «Свобода» заявили о выходе из нее.

Об этом передает Depo.ua со ссылкой на сообщения уже бывшего члена политсилы Алексея Кравчука в Facebook.

«Спасибо всем настоящим патриотам которых встретил в общей борьбе. Со многими из вас стали друзьями! Более того, мы создали мощную действенную команду, которая станет основой еще более широкой и многочисленной команды», – написал он.

Кравчук заявил, что уходит из «Свободы» вместе с Евгением Лучковым, Олегом Смычком и Станиславом Беляевым.

Он отметил, что «по многим причинам (организационным, кадровым и другим) достичь главной цели – мощного цивилизованного украинского государства и достойной жизни украинского народа на принципах социальной и национальной справедливости в рамках деятельности организации ВО «Свобода» – невозможно».

Бывший член «Свободы» добавил, что останется националистом, «поскольку украинский национализм – это наиболее глубоко и честно обоснованная философская система, теория которой подтверждается практикой».

Он рассказал и о своих планах на будущее. Так, по его словам, команда и дальше будет строить украинское государство.

«В ближайшее время будет создан мощный общественно-политический субъект, который примет активное участие в общественной и политической жизни и будет сотрудничать прежде всего с честными и преданными украинскому делу побратимами с которыми много лет вместе прошли в общей борьбе и со всеми здоровыми украиноцентричными общественными и политическими силами, общественными деятелями и политиками имеющими честную репутацию», – проинформировал Кравчук.

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