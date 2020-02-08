Новые социальные выплаты в Украине: кто получит прибавку

В Украине с 1 марта вырастут социальные выплаты.

Об этом сообщил Фонд общеобязательного государственного социального страхования.

Увеличится пособие по безработице. Лица, которым выплаты назначаются с учетом страхового стажа, будут минимально получать 1800 гривен.

Для украинцев, выплаты которым назначаются без учета страхового стажа, минимальное пособие по безработице увеличится до 650 гривен.

Отмечается, что размер максимальной помощи по безработице останется на прежнем уровне — 8 408 гривен.

Правительство намерено направить в этом году 1,2 млрд гривен на реализацию активных программ содействия занятости.

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