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Главная » Мир » Происшествия
19:00 08 Февраля 2020 Просмотров 5   КомментариевКомментарии

Украинцы погибли в масштабном ДТП в Венгрии

В Венгрии произошло масштабное ДТП на трассе М3 с участием пяти транспортных средств. Погибли двое граждан Украины, еще семь пострадали.

Утром 7 февраля на дороге по направлению к Будапешту вблизи населенного пункта Кал столкнулись два легковых автомобиля, в которые позже врезался микроавтобус с украинскими номерами. Он вылетел с дороги и перевернулся. Еще два автомобиля врезались в обломки транспортных средств.

В результате столкновения один украинец погиб на месте, второй – в больнице. Еще семь граждан Украины были госпитализированы с различными травмами.

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Тэги: Венгрия, дтп, жертвы

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