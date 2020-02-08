Украинцы погибли в масштабном ДТП в Венгрии
В Венгрии произошло масштабное ДТП на трассе М3 с участием пяти транспортных средств. Погибли двое граждан Украины, еще семь пострадали.
Утром 7 февраля на дороге по направлению к Будапешту вблизи населенного пункта Кал столкнулись два легковых автомобиля, в которые позже врезался микроавтобус с украинскими номерами. Он вылетел с дороги и перевернулся. Еще два автомобиля врезались в обломки транспортных средств.
В результате столкновения один украинец погиб на месте, второй – в больнице. Еще семь граждан Украины были госпитализированы с различными травмами.
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