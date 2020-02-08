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Главная » Украина » Общество
21:00 08 Февраля 2020 Просмотров 8   КомментариевКомментарии

Двое бывших беркутовцев вернулись в Украину ради справедливости

Они намерены «восстановить честное имя спецподразделения Беркут».

Бывшие бойцы спецподразделения МВД Беркут Александр Маринченко и Сергей Тамтура, которые в конце 2019 года были обменяны в ОРДЛО, вернулись в Киев. Об этом сообщил адвокат Алексей Горошинский на своей в Facebook в субботу, 8 февраля.

Адвокат также обнародовал открытое письмо экс-беркутовцев на имя президента Украины Владимира Зеленского, главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова и генпрокурора Руслана Рябошапки.

В частности, Маринченко и Тамтура заявили, что они хотят «восстановить честное имя спецподразделения Беркут».

«Мы хотим, чтобы по-настоящему виновные в убийствах правоохранителей и протестующих были наказаны. Мы призываем президента Украины, генерального прокурора Украины и депутатов Верховной Рады Украины немедленно отменить закон об амнистии майдановцев и обеспечить справедливое и беспристрастное расследование событий 2014 при участии международных наблюдателей и экспертов», – говорится в письме.

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