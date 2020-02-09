В Мукачево ликвидирована преступная группа, участвовавшая в перестрелке
В субботу, 8 февраля, на Закарпатье полиция провела спецоперацию по задержанию семи человек из преступной группировки.
Об этом сообщает полиция области.
Во время задержания члены группировки оказали вооруженное сопротивление правоохранителям.
Сообщается, что преступники планировали установить контроль над регионом.
Было принято решение о привлечении к полицейской операции спецподразделения КОРД и роты особого назначения полиции области.
Лидер преступной группы передвигался на бронированном автомобиле. С места происшествия изъяты транспортные средства и оружие.
Местные СМИ сообщили, что, вероятно, задержание группировки связано со стрельбой на улице Сеченова в Мукачево, где были ранены два человека.
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