Назван мотив стрелка в Тайланде

Назван мотив стрелка, устроившего бойню в торговом центре в городе Накхонратчасима,

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Очу сообщил, что военный открыл огонь по людям из-за личных проблем, связанных с обманом при продаже дома.

«Это был личный конфликт из-за сделки с домом», – уверен премьер. Он добавил, что противоречия были связаны с родственником командира, которого нападавший убил одним из первых.

В результате стрельбы по меньшей мере 26 человек погибли, еще 57 получили ранения. Из 57 пострадавших 32 человека до сих пор находятся в больнице, 25 – выписаны.

Ранее официально сообщалось о гибели 20 человек и 42 раненых.

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