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Главная » Украина » Общество
15:19 09 Февраля 2020 Просмотров 30   КомментариевКомментарии

Детям и подросткам стало проще пересекать крымскую границу

Теперь подростки возрастом 14-16 лет могут самостоятельно пересекать админграницу с Крымом.

С сегодняшнего дня, 9 февраля, вступили в действие новые правила пересечения административной границы с Крымом для детей в возрасте до 16 лет.

Отныне дети с 14 до 16 лет могут самостоятельно пересекать КПВВ при наличии паспорта Украины (ID карты) или паспорта гражданина Украины для выезда за границу. Кроме того, в отношении таких детей в Единой электронной базе по вопросам образования должна быть информация, к которой будет доступ на КПВВ.

Также, дети до 16 лет смогут выезжать в аннексированный Крым в сопровождении одного из родителей. Однако до 19 февраля въезд в Крым будет осуществляться еще исключительно в сопровождении двух родителей или по нотариально заверенному согласию второго из них.

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Тэги: крым, подростки, граница, дети, админграница

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