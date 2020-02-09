Коронавирус по числу жертв обошел эпидемию атипичной пневмонии 2003 года

На территории континентального Китая зарегистрировано 811 смертей. По одному смертному случаю отмечено в Гонконге и на Филиппинах. Общее число смертей достигло 813.

В китайской провинции Хубэй, эпицентре эпидемии, по данным региональных властей, умерло уже 780 человек. Общее число смертей достигло 813, сообщает BBC.

То есть число смертей от коронавируса превысило число жертв эпидемии атипичной пневмонии 2003 года. Тогда в результате эпидемии SARS (тяжелый острый респираторный синдром) скончались 774 человека в двух десятках стран .

Новым коронавирусом, по последним данным, оказались заражены более 34,8 тысяч человек, подавляющее большинство из них – в Китае.

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