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Главная » Мир » Общество
22:30 09 Февраля 2020 Просмотров 10   КомментариевКомментарии

В Глазго бездомным алкоголикам будут наливать бесплатно

Проект инициировала активистка и правозащитница Кэрен Маккласки. Шотландия тут не первая – подобная помощь давно и успешно оказывается алкоголикам в Канаде.

Алкоголикам будут наливать исключительно под присмотром специалистов

Маккласки надеется, что под присмотром специалистов эти люди будут пить меньше, их здоровье улучшится, в связи с чем количество бюджетных денег на их содержание сократится, сообщает BBC.

Предполагается, что первыми участниками программы станут бездомные Глазго, которые неоднократно попадались на преступлениях, совершенных на почве тяжелой алкогольной зависимости.

Лечение этих людей и борьба с последствиями таких преступлений обходятся бюджету в сотни тысяч фунтов. Так, первые семь человек, которые потенциально могут войти в пилотный проект, были соучастниками 1630 преступлений. Один из них 427 раз попадал в местную больницу. Все эти люди неоднократно пытались лечиться от алкогольной зависимости, но безуспешно.

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Тэги: Шотландия, алкоголики

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