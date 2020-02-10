В «Нафтогазе» прогнозируют существенное падение цены на газ

Цена на газ может упасть летом.

Летом мы прогнозируем существенное падение цены на газ. Об этом заявил глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев в интервью РБК-Украина.

Коболев отметил, что сейчас есть два письма от частных производителей, которые сотрудничают с «Нафтогазом» в совместных проектах, о том, что они хотят закрывать действующую добычу.

«Не хочу сейчас раскрывать цену на импорте, мы порадуем потребителей, когда пересмотрим цену на февраль. Летом мы прогнозируем существенное падение цены», – рассказал он.

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