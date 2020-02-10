В «Нафтогазе» прогнозируют существенное падение цены на газ
Цена на газ может упасть летом.
Летом мы прогнозируем существенное падение цены на газ. Об этом заявил глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев в интервью РБК-Украина.
Коболев отметил, что сейчас есть два письма от частных производителей, которые сотрудничают с «Нафтогазом» в совместных проектах, о том, что они хотят закрывать действующую добычу.
«Не хочу сейчас раскрывать цену на импорте, мы порадуем потребителей, когда пересмотрим цену на февраль. Летом мы прогнозируем существенное падение цены», – рассказал он.
Новости по теме
Правительство Украины планирует провести консультации с набсоветом по премиям.
Российская компания заплатила за три месяца транзита газа через территорию Украину.
Ожидается, что цены станут ниже на 14-15%.