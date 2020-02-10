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Главная » Украина » Политика
12:35 10 Февраля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Премьер пообещал уволить в 2020 году каждого десятого госслужащего

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в этом году государственный аппарат будет сокращен на 10%.

Как он рассказал в эфире ICTV, это будет делаться, чтобы оптимизировать работу государства.

“Мы продолжаем оптимизировать государство. В этом году минимум на 10% мы сократим весь государственный аппарат”, — сказал он.

Большая часть экономии, утверждает Гончарук, будет достигаться за счет внедрения IT-инструментов в различных органах власти.

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Тэги: премьер

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