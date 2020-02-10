Экс-голкиперу киевского «Динамо» предложили стать министром
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил бывшему футболисту киевского «Динамо» Александру Шовковскому возглавить Министерство молодежи и спорта.
В то же время, Гончарук отметил, что не обсуждал серьезно эту работу с бывшим футболистом.
«Очень интересно следить за тем, как распространяются слухи. Эта яркая идея подумать об Александре как про возможного члена правительства возникла у меня, но серьезно и откровенно мы ее еще не обсуждали», – заявил Гончарук.
Александр Шовковский выступал за киевское «Динамо» и сборную Украины с 1993 по 2016 год.
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