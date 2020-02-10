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Главная » Мир » Общество
14:26 10 Февраля 2020 Просмотров 56   КомментариевКомментарии

Второй пошел: Еще один украинец заражен коронавирусом

Мужчина находился на борту злополучного корабля.

По данным Минздрава Украины, уже второй гражданин нашей страны инфицирован новым китайским коронавирусом. Как и предыдущий, он тоже находится на борту круизного лайнера Diamond Princess.

Всего на судне, по данным СМИ, выявлено 135 зараженных человек. Все они изолированы в специальные блоки японских больниц. Именно у берегов Японии судно и прекратило свое путешествие из-за эпидемии на борту.

Состояние обоих украинцев пока что стабильное и опасений не вызывает.

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Тэги: Украина, лайнер, коронавирус

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