Марусе Зверобой надели электронный браслет и запретили покидать Киев

Нардеп София Федина и Зверобой в ходе трансляции на YouTube и в Facebook «выражали угрозы убийством», адресованные Зеленскому.

Сегодня, в понедельник 10 февраля, Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения волонтеру Марусе Зверобой в виде личного обязательства. По решению суда, течение двух месяцев волонтер будет носить электронный браслет.

Помимо этого, Зверобой должна будет являться по каждому требованию к следователю, прокурору или в суд, не отлучаться за пределы Киева и Киевской области без разрешения, сообщать об изменении своего проживания и в случае трудоустройства, о смене работы, сдать на хранение паспорт для выезда за границу.

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