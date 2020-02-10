Послы G7 сделали заявление по НАБУ И САП

Назначать и увольнять руководство НАБУ и САП следует в соответствии с законом, заявили послы.

На фоне регистрации в ВР постановления об увольнении главы НАБУ Артема Сытника послы стран Группы семи подчеркивают, что назначение и увольнение руководства НАБУ, САП и Антикоррупционного суда должно происходить в соответствии с законодательством Украины.

Об этом говорится в заявлении послов G7, сообщает Европейская правда.

Послы отметили, что с 2014 года члены G7 поддерживают усилия правительства и народа Украины по созданию НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Высшего антикоррупционного суда.

«Для обеспечения добропорядочности и независимости украинских антикоррупционных институтов важно, чтобы избрание и отставка руководства этих органов происходили в соответствии с действующим законодательством и чтобы законы применялись одинаково в отношении всех институтов», — говорится в сообщении.

Напомним, 7 февраля в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении главы Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника. Это произошло после того, как Сытник оказался в реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Осенью Саранинский суд Ровенской области признал Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ровенской области и приговорил штраф 3400 грн. В декабре Сытник проиграл апелляцию.

Дело касается отдыха Сытника в охотничьем хозяйстве в Ровенской области, который якобы оплатили другие люди и директор НАБУ не указал сумму в декларации. Сытник якобы не заплатил за проживание во время своего отдыха в сумме 25 тысяч гривен.

Сытник сообщил, что намерен обжаловать в Европейском суде по правам человека штраф за отдых.

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