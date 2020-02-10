Какую караоке-систему выбрать для дома в 2020 году?

Караоке – популярное развлечение, которое нравится людям всех возрастов и социальных слоев.

Караоке – популярное развлечение, которое нравится людям всех возрастов и социальных слоев.



Если хотите почувствовать себя звездой и поупражняться в вокале, необязательно посещать бар или клуб и выступать на публике. Достаточно купить современную караоке-систему для дома, чтобы погрузиться в атмосферу концерта. Чтобы сделать правильный выбор, для начала нужно разобраться, какое караоке лучше купить для дома.

Система караоке дома – что нужно в 2020 году

Чтобы выяснить, что нужно для караоке в домашних условиях в 2020 году, стоит разобраться в главных функциональных возможностях систем, обойтись без которых будет сложно.

Доступность контента

Контент – самый главный критерий выбора системы караоке. Бюджетные варианты подразумевают лишь аппаратное обеспечение, но поиск контента остается заботой пользователя. Треки приходится искать на тематических сайтах, YouTube, что не всегда удобно. Поэтому нужно выбирать караоке-систему, производитель которой заботится и о музыкальном контенте. Лучшим выбором является система, предоставляющая доступ к онлайн-каталогу песен, регулярно обновляемому разработчиками.

Коммуникации

Чтобы загружать фонограммы онлайн из каталога, необходим выход в интернет. Поэтому большим преимуществом домашнего караоке является поддержка подключения к сети. Лучше всего, если она будет беспроводной, ведь при подключении по Wi-Fi вам не придется тянуть LAN-кабель к месту установки медиацентра.

Интеграция с умным домом

Технологии умного дома набирают популярность, так что поддержка интеграции в него – большой плюс для караоке-системы. При наличии такой функции вы сможете управлять развлекательной системой удаленно, связывать ее с другим мультимедийным оборудованием в несколько кликов, облегчая себе жизнь.

Настройки и персонализация

Очень удобно, если караоке-система позволяет полностью настроить ее под себя с учетом используемого оборудования. Эквалайзер, пресеты акустической конфигурации, конфигурируемое меню и другие фишки делают пользование караоке максимально удобным. Поэтому при выборе нужно обращать внимание на такие функции.

Удобное управление

Управление действительно можно считать удобным, если всю бытовую технику можно контролировать с одного устройства – смартфона. Таким образом вы избавляете себя от россыпи пультов и освобождаетесь от необходимости нажимать кнопки на корпусе устройства.

Качественное изображение

Хорошая караоке-система для дома должна поддерживать высококачественный вывод изображения, идущего с песней и отображающего слова на экране телевизора. В эпоху распространения ТВ с разрешением 4К его поддержка для любых мультимедийных устройств постепенно становится обязательной, и караоке-система не является исключением.

Качество звука

Что нужно для караоке в домашних условиях безо всяких сомнений – это качественный звук. Хоть данный пункт и упомянут последним, по важности он находится на первых местах. Само устройство должно уметь выводить качественный аудиосигнал на внешнюю акустику, для чего требуются фонограммы соответствующего уровня. Это еще один аргумент в пользу систем, разработчики которых занимаются еще и контентом, предоставляя доступ к нему через онлайн-каталог.

Заключение

Несмотря на большое количество технических решений для караоке, встречающихся на рынке, лишь очень немногие из них соответствуют перечисленным требованиям. Примером удачного и сбалансированного решения купить караоке EVOBOX от компании Studio Evolution. Это многофункциональная караоке-система для дома современного поколения, радующая качеством исполнения, мощным программным обеспечением, отличным звучанием и большим онлайн-каталогом с тысячами популярных песен.

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