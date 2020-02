Какую караоке-систему выбрать для дома в 2020 году?

Техник телефонной компании Эдвард Пиментель из Альбукерке, штат Нью-Мексико, поразил зрителей уверенным исполнением композиций в стиле ритм-н-блюз. В качестве финальной песни американец выбрал «DJ’s Got Us Fallin In Love» Ашера.