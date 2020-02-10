Коррупционные схемы вокруг зоны отчуждения, или Чернобыльская Санта-Барбара

Зачем и для чего были созданы НАБУ и САП с прочими подобными структурами?

Официальная версия власти – это борьба с коррупционными схемами и собственно теми, кто в этих схемах замешан. В общем, удел антикоррупционных специальных подразделений, откусивших у Генеральной прокуратуры немалый ломоть полномочий, есть искоренение коррупции во власти, т.е. в структуре породившей НАБУ, САП, ГБР и прочая.

Вы много видели детей обличающих родителей содержащих этих детей? Нет? Вот и я не видел. Зато я видел другое… Например, когда создаются некие структуры для контроля и слежки за конкурентами, политическими оппонентами, а так же для внутривидовых разборок и давления на несговорчивых.

Частенько, в таких случаях «детишки» являются продолжением своих «родителей» и ревностно выполняют поставленные задачи, особенно, когда пересекаются интересы в бизнесе и дележе теплых местечек во властных структурах.

И, естественно, что единственным на сегодня результатом деятельности славных антикоррупционных подразделений являются громкие скандалы, которыми окутаны практически все дела, за которые берутся НАБУ, САП и ГБР.

И вот, новый скандал. Вернее, продолжение старого – эпопея с назначением руководителя Государственного агентства по управлению зоной отчуждения (ГАЗО).

Это, кстати, одно из тех самых теплых местечек, на которые всегда находится множество различных претендентов от разных групп влияния. Разумеется, кто-то не желает потерять стабильный доход из бюджетов ГАЗО, кто-то не хочет упустить возможность иметь такие «доходы».

А кто-то, возможно, пытается поломать отлаженные схемы по «освоению средств» выделяемых на деятельность ГАЗО – такое мы тоже исключать не можем, учитывая, что деньги на содержание и строительство объектов в Зоне отчуждения выделяются Украине из многих зарубежных источников (а деньги, как известно, любят счёт).

Итак, какие новости нам принесло продолжение скандала вокруг назначения председателя Государственного агентства по управлению зоной отчуждения?

Ну, во-первых, назначен был новый и.о. председателя ГАЗО – Екатерина Мирная-Павлова. Против которой тут же (потрясающая оперативность, вот прям удивили!) НАБУ было начато расследование по факту подкупа чиновников «за решение кадровых вопросов», правда, пока без каких-то конкретных фактов самого подкупа.

Во-вторых, необходимо напомнить о метаморфозах, происходящих с предприятиями, вовлеченными в деятельность на территории ЧАЭС и в зоне отчуждения. Прежде всего, это:

- Государственная компания «Радон» (ГК «Радон»), в задачи которого входит обеспечение сбора, транспортировки и временного хранения радиоактивных материалов (РМ), сведение к минимуму вероятного негативного воздействия РМ временно хранящихся на Предприятии, на окружающую среду и персонал. А так же обеспечение работы государственной системы учета радиоактивных отходов (РАО);

- Государственное специализированное Предприятие «Чернобыльский спецкомбинат» (ГСП «ЧСК»), основным видом деятельности которого, является «поддержка в безопасном состоянии энергоблоков и объекта «Укрытие»» и поддержка экологически безопасного состояния в зоне отчуждения и безусловного отселения;

- Государственное специализированное Предприятие по Управлению капитальным строительством зоны отчуждения (ГСП «УКСЗО»).

Метаморфозы же заключаются в запущенном процессе реорганизации этих предприятий, а по сути, их ликвидации, как субъектов хозяйственной деятельности с общим годовым бюджетом в несколько миллиардов грн.

Третье, весьма важное замечание. К процедуре реорганизации/ликвидации выше обозначенных предприятий, начатой еще в 2018 году, имеют непосредственное отношение – премьер-министр Владимир Гройсман, министр КМУ Александр Саенко, министр экологии и природных ресурсов Остап Семирак, а также председатель ГАЗО Виталий Петрук.

https://enigma.ua/articles/reorganizatsiya-derzhavnoi-korporatsii-radon-khto-bude-nesti-vidpovidalnist-za-radioaktivni-vidkhodi-ukrainskikh-aes

К слову, специалисты по вопросам техногенной безопасности и экологических рисков считают, что какие-либо решения касающиеся деятельности ГК «Радон», должны проходить в максимально публичной плоскости и приниматься к выполнению только при условии экспертной оценки и общественного обсуждения, в соответствии с одним из принципов европейской политики экологической безопасности и управления.

Поспешность, с которой была начата процедура реорганизации этих специализированных и поистине уникальных предприятий, вряд ли можно пояснить неудержимым желанием чиновников оптимизировать работу огромного комплекса коим является совокупность работ по сбору, транспортировке, хранению, утилизации РМ и РАО и минимизировать расходы на эту деятельность. Слишком уж специфична деятельность этих предприятий.

Зато это очень смахивает на попытку скрыть ряд, мягко говоря, негативных моментов в их работе за последние годы. И всё это происходит на фоне отсутствия утвержденной Общегосударственной целевой экологической программы обращения с радиоактивными отходами на 2018-2027 гг., что не позволяет четко очертить работы и мероприятия, которые финансируются за счет средств Фонда обращения с РМ и РАО. А это снова наводит на мысль о нецелевом использовании бюджетных и донорских финансовых средств отведенных на обеспечение экологической безопасности и функционирования.

В связи с вышесказанным, особо надо отметить Государственное специализированное предприятие «Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами» (ГСП «ЦПОРО»), ведь именно на его долю ложится бремя ответственности и бюджетных потоков после реорганизации/ликвидации ГК «Радон», ГСП «ЧСК», ГСП «УКСЗО».

Говоря про ГСП «ЦПОРО» нельзя не упомянуть про г-на Костюка являющимся директором этого предприятия и по мнению экспертов «вдохновителем схемы» по реорганизации/ликвидации трех специализированных госпредприятий вопреки положениям их Уставов и законодательства Украины.

А в случае с ГСП «УКСЗО» нельзя не упомянуть про г-на Андрея Наумова (ныне руководит внутренней безопасностью СБУ) бывшего в 2017-2019 гг. заместителем директора этого предприятия и директором ГП «ЦОТИО», который, похоже, до сих пор является фигурантом уголовных производств и подозревается в масштабных финансовых махинациях в зоне отчуждения. Про связь Наумова с Петруком и Костюком, думаю упоминать излишне – в одной зоне работали.

https://kompromat1.live/articles/133662-dneprovskaja_sinagoga_idet_vo_vlastj_v_sbu._andrej_naumov__nachaljnik_uvb

Кроме того, Зона отчуждения это еще и туристический бизнес, а так же всегда прибыльные лесозаготовки. Этими направлениями ведают:

- Государственное предприятие «Центр организационно-технического и информационного обеспечения» (ГП «ЦОТИО») – туризм;

- ГП «Северная Пуща» – вырубка леса.

По поводу туристического бизнеса ГП «ЦОТИО» можно сказать, что в период 2018-2019 гг., в зоне отчуждения побывали порядка 72 000 туристов, что принесло Агентству по управлению зоной отчуждения доход около 38 млн. грн. При том, что по самым скромным подсчетам эта сумма должна быть выше, т.е. примерно 150 000 грн/год.

В связи с этим примечательна деятельность еще одного чиновника занятого в этой сфере – Евгения Гетьмана, карьера которого неразрывно связана с работой в ГАЗО и, кстати, одного из соискателей на должность главы Госагентства. Е отсюда ли «растут ноги» у тех, кто всеми силами пытается отменить назначение Павловой?

https://antikor.com.ua/articles/345992-seryj_kardinal_chernobylja_prinjal_reshenie_vyjti_iz_teni

Что же до деятельности, ГП «Северная Пуща» – то это вообще банкрот, находящийся на дотации ГАЗО. Зато по предварительной информации, на протяжении 2016-2019 гг., работниками этого ГП было вырублено около 65 000 м3 леса. А вот по мнению Союза блогеров Украины в Зоне отчуждения, лес – это целый бизнес: https://sbu.ua/compromat/resursnaya-baza-kak-organizovana-vyrubka-radioaktivnogo-lesa-v-chernobyle-9180.html

А теперь вернемся к ГАЗО и скандалу связанному с назначением его нового руководителя. Потому что именно этому агентству подчинены все упомянутые выше государственные специализированные предприятия: http://dazv.gov.ua/derzhavni-zakupivli/derzhavni-zakupivli-dsp-ukbzv.html

Из всего массива материалов, которые пришлось изучить в поисках причин скандала связанного с назначением руководителя Государственного агентства по управлению зоной отчуждения, понятно одно – контроль данного Госагентства – это не только лакомый кусок от «бюджетного пирога» Украины, но и возможность скрыть множественные нарушения и злоупотребления в структуре ГАЗО последних лет. Как еще пояснить яростную борьбу за кресло главы Агентства и кампанию по дискредитации вновь назначенного и.о. руководителя Государственного агентства по управлению зоной отчуждения. Настоящая «Санта-Барбара» сейчас разыгрывается перед украинскими зрителями, только вот от шоу мы все уже устали, хочется реальных действий по посадке коррупционных чиновников и реального сноса бюджетных кормушек. Как обещал президент Зеленский. Весна ж уже близко…

Тэги: ЧАЭС, назначение, САП, газо