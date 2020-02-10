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Главная » Мир » Общество
15:45 10 Февраля 2020 Просмотров 87   КомментариевКомментарии

Люди стали меньше доверять НАТО из-за Трампа

Об этом свидетельствуют данные опроса Pew Research Center.

Согласно опросу, общественное доверие к НАТО ощутимо снизилось, после вступления Дональда Трампа на пост президента США.

В период с 2017 по 2019 год доля людей, положительно оценивающих НАТО, сократилось с 62 до 52% в США, с 60 до 49% во Франции и с 67 до 57% в Германии.

Тем не менее, к НАТО в целом, все еще позитивно относятся. Так, 53% опрошенных в 16 странах-членах положительно оценивают организацию, и только 27% выражают негативное мнение.

В свою очередь в Британии, где НАТО приобрело еще большее значение в результате Brexit, наблюдалась противоположная тенденция: число сторонников Альянса возросло с 62 до 65%.

Отметим, что наиболее положительное отношение к НАТО пока в Польше – 82%, наименее – в Турции (21%), при этом Соединенные Штаты и Германия находятся в середине – на уровне 52% и 57% соответственно. А в трех опрошенных государствах, не являющихся членами Альянса, Швеция и Украина относятся к Альянсу положительно (63% и 53% соответственно), но только 16% россиян разделяют это мнение.

Результаты опроса были обнародованы накануне Мюнхенской конференции по безопасности, ежегодной трехдневной встречи мировых лидеров, военных начальников, дипломатов.

Источник:
Тэги: НАТО, опрос, доверие, отношение, Трамп

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