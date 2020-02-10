Россия хочет и дальше транспортировать газ через Украину

Россия готова продлевать контракт с Украиной на транзит газа.

В статье министра энергетики РФ Александра Новака в журнале Энергетическая политика, говорится о том, что РФ планирует продлить контракт на транзит газа через территорию Украины после 2024 года:

«Как уже все убедились в конце прошлого года, новые маршруты – не помеха продолжению транспортировки российского газа через территорию Украины. Мы не раз об этом говорили. Важно, что мы все-таки услышали друг друга, и нам с украинскими партнерами удалось договориться о транзите газа с 2020 года сроком на пять лет на взаимовыгодных условиях. Если это сотрудничество окажется успешным, возможно, мы продолжим его и после 2024 года», – написал он.

Новак отметил, что условия нового контракта с Украиной на транзит газа является взаимовыгодным.

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