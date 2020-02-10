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Главная » Украина » Политика
19:45 10 Февраля 2020 Просмотров 11   КомментариевКомментарии

Минюст ликвидирует неактивные политические партии

Минюст подал в суд иски о ликвидации партий, которые 10 лет не выдвигали своих кандидатов на выборах.

Министерство юстиции ликвидирует 48 партий, которые ранее глава ведомства Денис Малюська назвал «призраками».

В Окружной административный суд Киева уже поданы 48 исков об аннулировании регистрационных свидетельств партий.

В ведомстве обосновывают свои иски тем, что в каждом случае ответчик – партия, которая не выдвигала своих кандидатов на выборах президента Украины и депутатов в течение 10 лет.

Среди таких партий, в частности, – партии Трудовая Украина, Организация украинских националистов, Гражданская партия Пора, Социал-демократическая партия Украины, Блок оппозиционных сил.

Всего в Украине насчитывается 349 политических партий.

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Тэги: партии, Минюст, ликвидация

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