Минюст ликвидирует неактивные политические партии
Минюст подал в суд иски о ликвидации партий, которые 10 лет не выдвигали своих кандидатов на выборах.
Министерство юстиции ликвидирует 48 партий, которые ранее глава ведомства Денис Малюська назвал «призраками».
В Окружной административный суд Киева уже поданы 48 исков об аннулировании регистрационных свидетельств партий.
В ведомстве обосновывают свои иски тем, что в каждом случае ответчик – партия, которая не выдвигала своих кандидатов на выборах президента Украины и депутатов в течение 10 лет.
Среди таких партий, в частности, – партии Трудовая Украина, Организация украинских националистов, Гражданская партия Пора, Социал-демократическая партия Украины, Блок оппозиционных сил.
Всего в Украине насчитывается 349 политических партий.
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В Украине зарегистрировали политическую партию «Слуга народа», подтвердила первый заместитель министра юстиции Наталья Бернацкая (Севастьянова).
Минюст Украины начал ликвидацию ряда партий, которые долгое время не принимали участие в выборах. Представители этих политсил уверены, что таким образом власть «искусственным путем» пытается сократить количество партий.