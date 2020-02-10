В Украине около трети произведенного картофеля выбрасывается

Украина занимает 4 место по производству картофеля после США, Китая и РФ.

Однако около трети выращенных клубнеплодов попросту выбрасываются.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил один из основателей Ассоциации производителей картофеля, д.э.н., владелец ФГ «Аделаида» Сергей Рыбалко.

Он констатировал, что Украина занимает 4 место по производству картофеля после США, Китая и РФ.

«Согласно официальной статистике, наша страна ежегодно производит 22-23 млн т картофеля. Однако это не наша гордость, а большая наша беда. Потому что мы сажаем 4 млн т картофеля, потребляем 4 млн т, 6 млн т у нас идет на корм скоту, а 7 млн т – просто выбрасывается», – уточнил Сергей Рыбалко.

По его словам, Украина сегодня из общего выращенного объема картофеля перерабатывает всего 250 тыс. т клубнеплодов.

«Для примера: Бельгия производит 6 млн. т картофеля, а перерабатывает 5,5 млн. т. Потому-то за ними будущее и достаток», – добавил Сергей Рыбалко.

В свою очередь директор Ассоциации производителей картофеля Украины Оксана Руженкова подчеркнула, что, выращивая такие объемы картофеля, до сих пор есть проблемы с его хранением.

По ее словам, последние программы по поддержке овощеводства реализовывались в 2011 и 2012 годах.

«Тогда было построено хранилищ, которые могли вместить около 150 тыс тонн картофеля. Однако спасло бы это Украину? И да, и нет. Потому что промышленные хозяйства имеют хранилищ вместимостью до 300 тысяч тонн при внутренней потребности в картофеле на уровне 4 тысяч тонн. То есть, для того, чтобы просто для пропитания мы можем сохранить всего 300 тысяч тонн. За последние 5 лет утратили возможность для использования около 350 тысяч тонн мощностей картофелехранилищ. А для того, чтобы сохранить клублеплоды с момента сбора урожая до мая Украине необходимо как минимум 1,5 млн тонн в промышленном производстве картофеля. Такой объем позволит обеспечить супермаркеты и оптовые сельхозрынки, остальной объем будет торговаться традиционным способом – на небольших базарах», – отметила Оксана Руженкова.

Эксперт уточнила, что всего 8% картофеля потребители приобретают в супермаркетах, при этом в торговые сети отгружается 500 тонн картофеля.

«Наших же хранилищ даже на такие объемы не хватает», – подытожила она.

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