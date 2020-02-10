На Австралию обрушился рекордный ливень
Более 100 тысяч домов остаются без электричества в Новом Южном Уэльсе. В некоторых районах объявлена эвакуация. Прогнозируется, что дождь будет продолжаться всю неделю.
Такого ливня в Сиднее не видели последние 30 лет. Аварийные службы спасли уже сотни людей от паводковых вод, сообщает BBC.
Люди сообщают в соцсетях о прорванных плотинах и упавших деревьях.
Более 100 тысяч домов остаются без электричества в Новом Южном Уэльсе. В некоторых районах объявлена эвакуация.
Прогнозируется, что дождь будет продолжаться всю неделю.
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