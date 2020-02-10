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Главная » Мир » Происшествия
20:49 10 Февраля 2020 Просмотров 256   КомментариевКомментарии

На Австралию обрушился рекордный ливень

Более 100 тысяч домов остаются без электричества в Новом Южном Уэльсе. В некоторых районах объявлена эвакуация. Прогнозируется, что дождь будет продолжаться всю неделю.

Такого ливня в Сиднее не видели последние 30 лет. Аварийные службы спасли уже сотни людей от паводковых вод, сообщает BBC.

Люди сообщают в соцсетях о прорванных плотинах и упавших деревьях.

Более 100 тысяч домов остаются без электричества в Новом Южном Уэльсе. В некоторых районах объявлена эвакуация.

Прогнозируется, что дождь будет продолжаться всю неделю.

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Тэги: Австралия, ливень

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