На Австралию обрушился рекордный ливень

Более 100 тысяч домов остаются без электричества в Новом Южном Уэльсе. В некоторых районах объявлена эвакуация. Прогнозируется, что дождь будет продолжаться всю неделю.

Такого ливня в Сиднее не видели последние 30 лет. Аварийные службы спасли уже сотни людей от паводковых вод, сообщает BBC.

Люди сообщают в соцсетях о прорванных плотинах и упавших деревьях.

Более 100 тысяч домов остаются без электричества в Новом Южном Уэльсе. В некоторых районах объявлена эвакуация.

Прогнозируется, что дождь будет продолжаться всю неделю.

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