США сохранят помощь Украине и расширят расходы на оборону — WSJ
Американские власти увеличат расходы на оборонный сектор страны, которые предусматриваются в проекте федерального бюджета на 2021 год.
Отмечается, что администрация президента США Дональда Трампа представит проект, общий объем которого составляет $4,8 трлн в понедельник, 10 января.
Так оборонные расходы вырастут с $738 млрд до $740,5 млрд. Кроме того, документ предусматривает сохранение прежней помощи Украине и сокращение на 21% другой зарубежной помощи.
На 19% вырастет финансирование Национальной администрации по ядерной безопасности, на 13% — министерства по делам ветеранов, а на 12% ожидается расширение расходов NASA.
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