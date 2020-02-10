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Главная » Украина » Политика
19:50 10 Февраля 2020 Просмотров 19   КомментариевКомментарии

США сохранят помощь Украине и расширят расходы на оборону — WSJ

Американские власти увеличат расходы на оборонный сектор страны, которые предусматриваются в проекте федерального бюджета на 2021 год.

Отмечается, что администрация президента США Дональда Трампа представит проект, общий объем которого составляет $4,8 трлн в понедельник, 10 января.

Так оборонные расходы вырастут с $738 млрд до $740,5 млрд. Кроме того, документ предусматривает сохранение прежней помощи Украине и сокращение на 21% другой зарубежной помощи.

На 19% вырастет финансирование Национальной администрации по ядерной безопасности, на 13% — министерства по делам ветеранов, а на 12% ожидается расширение расходов NASA.

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Тэги: помощь

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