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Главная » Мир » Общество
21:17 10 Февраля 2020 Просмотров 42   КомментариевКомментарии

Британец обнаружил в своем аквариуме одно из самых ядовитых существ на Земле

32-летний Уэсли Треворс из английского города Слау, графство Беркшир, чтобы порадовать сына, купил ему рыбку-клоуна. А позже заметил на дне аквариума неизвестное существо…

Он сделал снимок и показал его на одном из форумов любителей морской флоры и фауны. Комментаторы объяснили ему, что это улитка-конус. Известно, что эти моллюски убили три десятка человек по всему миру, сообщает The Sun.

Как улитка-конус попала в аквариум?

«Недавно я подселил к рыбам креветку. Возможно, улитка попала туда вместе с ней», – написал Уэсли Треворс.

Он позвонил в несколько зоопарков с просьбой забрать улитку, однако везде получил отказ. Только когда в дело вмешались журналисты The Sun, специалисты отвезли опасного моллюска в Лондонский аквариум.

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Тэги: животные, молюски, улитки

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