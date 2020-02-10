Британец обнаружил в своем аквариуме одно из самых ядовитых существ на Земле

32-летний Уэсли Треворс из английского города Слау, графство Беркшир, чтобы порадовать сына, купил ему рыбку-клоуна. А позже заметил на дне аквариума неизвестное существо…

Он сделал снимок и показал его на одном из форумов любителей морской флоры и фауны. Комментаторы объяснили ему, что это улитка-конус. Известно, что эти моллюски убили три десятка человек по всему миру, сообщает The Sun.

Как улитка-конус попала в аквариум?

«Недавно я подселил к рыбам креветку. Возможно, улитка попала туда вместе с ней», – написал Уэсли Треворс.

Он позвонил в несколько зоопарков с просьбой забрать улитку, однако везде получил отказ. Только когда в дело вмешались журналисты The Sun, специалисты отвезли опасного моллюска в Лондонский аквариум.

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