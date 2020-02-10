В Раде рассмотрят законопроект об «инвестиционных нянях»
Глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов передал комитету ВР по вопросам экономического развития на рассмотрение законопроект об «инвестиционных нянях».
Глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов передал комитету ВР по вопросам экономического развития на рассмотрение законопроект об «инвестиционных нянях». Об этом сообщает информационное управление Аппарата Рады в понедельник, 10 февраля.
Комитет заслушал отчет министерства об экономической ситуации в Украине.
В сообщении также указано, что министр передал комитету пакет законопроектов. Отмечается, что «инвестиционные няни» созданы в качестве защиты украинского производителя на внешних рынках, создание комитета промышленности и ряд других.
Милованов призвал комитет поддержать законотворческие инициативы Минэкономики и продолжить совместную работу над проектом.
По словам чиновника, сейчас ведется работа над созданием Фонда национального богатства Украины.
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