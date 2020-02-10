НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Украина » Экономика
20:21 10 Февраля 2020 Просмотров 24   КомментариевКомментарии

В Раде рассмотрят законопроект об «инвестиционных нянях»

Глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов передал комитету ВР по вопросам экономического развития на рассмотрение законопроект об «инвестиционных нянях».

Глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов передал комитету ВР по вопросам экономического развития на рассмотрение законопроект об «инвестиционных нянях». Об этом сообщает информационное управление Аппарата Рады в понедельник, 10 февраля.

Комитет заслушал отчет министерства об экономической ситуации в Украине.

В сообщении также указано, что министр передал комитету пакет законопроектов. Отмечается, что «инвестиционные няни» созданы в качестве защиты украинского производителя на внешних рынках, создание комитета промышленности и ряд других.

Милованов призвал комитет поддержать законотворческие инициативы Минэкономики и продолжить совместную работу над проектом.

По словам чиновника, сейчас ведется работа над созданием Фонда национального богатства Украины.

Источник:
Тэги: рада

Новости по теме

Народных депутатов может стать меньше, — Рада предварительно одобрила законопроект

В парламенте может стать на 150 нардепов меньше.

Что «Слуги Народа» думают об отставке Гончарука

Некоторые нардепы поддержали премьера, другие допускают отставку всего Кабмина. Также есть мнение, что это «срежиссированная игра».

Рада намерена допустить иностранные компании к “оборонным” тендерам

“За” законопроект №2398-д «Об оборонных закупках» в первом чтении проголосовало 293 нардепа.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Новости | Игровые автоматы