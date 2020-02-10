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23:36 10 Февраля 2020 Просмотров 82   КомментариевКомментарии

Устроенный в штате Колорадо фейерверк попал в Книгу рекордов Гиннесса

Фейерверк, устроенный на горнолыжном курорте Стимбот-Спрингс в штате Колорадо, установил рекорд. Тим Борден с командой работал над этим в течение семи лет.

1270-килограммовая ракета, поднявшись на высоту 671 метра, взорвалась, окрасив  небо в ярко-красный цвет и вызвав восторг собравшейся публики, сообщает AP.

Тим Борден с командой работал над этим в течение семи лет. Впервые он попытался установить мировой рекорд в прошлом году, но потерпел неудачу.

Представители Книги рекордов Гиннесса были свидетелями обеих попыток. Кристина Конлон подтвердила, что ракета, выпущенная в субботу в Колорадо, была крупнейшей в мире.

Предыдущий фейерверк-рекордсмен – ракета, запущенная в 2018 году в Объединенных Арабских Эмиратах  весом 1087 килограммов.

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Тэги: Книга рекордов Гиннесса, фейерверк

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