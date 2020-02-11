В Украине цены поползли вверх: что изменилось

Цены в январе на ЖК-услуги повысились, а на одежду и обувь снизились.

Рост потребительских цен в январе 2020 года составил 0,2% после дефляции на 0,2% в декабре 2019 года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики, — передает Хвиля.

Так, цены на продукты питания и безалкогольные напитки повысились на 0,5% (овощи — на 6,6%, молоко — на 0,4% и хлеб — на 0,3%), а на жилищно-коммунальные услуги на 1,7%.

Хотя, в то же время, одежда и обувь подешевели на 5,6%.

Стоимость услуг, связанных со здравоохранением, не изменилась, а образование в Украине подорожало на 1,4%.

В ГСС отметили, что на 0,1% стали дешевле предметы домашнего обихода и бытовая техника, на 0,7% транспорт.

Цены на связь выросли на 0,8%, а рестораны и гостиницы подорожали на 1,7%.

Ранее сообщалось о том, что доля расходов на питание в Украине остается одной из самых высоких в мире: украинцы тратят на еду почти половину доходов.

Так, каждый житель страны в 2018 году, в среднем, заплатил 858 долл. США за продукты и безалкогольные напитки.

При этом, корзина самых востребованных рядовыми украинцами товаров и услуг подорожала за минувший год намного больше, чем увеличилась инфляция.

Намного увеличились цены на две позиции – это гречка (+70%) и яблоки (+77,4%).

Меньше, но тоже существенно подешевели также две позиции: борщевой набор (-26,7%) и куриные яйца (-14%).

Стоимость остальных товаров и услуг изменилась в пределах 2-10%, за исключением хлеба: ржаной подорожал на 13,6%, батон – на 10,3%.

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