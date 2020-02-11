В Кабмине анонсировали масштабные перестановки

Проявили себя более чем достаточно.

14 февраля президент Украины Владимир Зеленский заслушает отчет правительства о проделанной работе, по результатам которого могут полететь министерские головы. Эксперты назвали главных претендентов на выход.

Всего три дня осталось до «судного дня» Кабинета министров Алексея Гончарука. И есть те, кто в силу своей некомпетентности или участия в скандалах уже 14 февраля будет освобожден с занимаемой должности. Такое предположение озвучил эксперт Украинского института будущего Ростислав Смирнов в пятницу, 7 февраля, во время эфира на ток-шоу «Тиждень» на телеканале «НАШ».

«Есть несколько министров, которые, по моей информации, являются кандидатами на увольнение. Речь идет о министре социальной политики, министре по вопросам ветеранов и министре образования», — сказал он.

В первую очередь шатается кресло под министром по делам ветеранов Оксаной Колядой. Дело в том, что 3 февраля в Кабинете министров Украины было принято решение о разделении Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины на два ведомства: Министерство по вопросам ветеранов и Министерство реинтеграции территорий. Именно по этой причине Коляду могут попросить «подвинуться».

Также, по мнению эксперта, вероятным кандидатом на увольнение может быть министр образования Анна Новосад. Ее не только разобрали «по косточкам» в обществе после скандального заявления о слишком маленькой зарплате, но и кто-то опубликовал на сайте президента Украины петицию о ее некомпетентности, которая уже набрала более 9 000 голосов.

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