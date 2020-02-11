Громада Протасового Яру, яка протистоїть Корбану, організувала концерт під стінами Лук’янівського СІЗО

Пам’ять повстання героїв Холодного Яру вшанували концертом відомого в Україні гурту «Хорея Козацька» (лідер – Тарас Компаніченко).

Гурт «Хорея Козацька» та Тарас Компаніченко



10 лютого, увечері, попри дощ та сильний вітер, до Лук’янівського СІЗО прийшли десятки небайдужих українців. Організатором заходу стала Громада Протасового Яру.

Напередодні активісти закріпили на стіні в’язниці тимчасову інформаційну табличку, яка вшановує антибільшовицьке повстання українських полонених військових, яке відбулося 9 лютого 1923 року. За встановлення цієї дошки поліція оштрафувала активістів, зокрема Романа Ратушного. Чоловік вже заявив, що буде оскаржувати штраф в суді.

10 лютого активісти заявили про намір за місяць встановити повноцінну меморіальну дошку. Оскільки, мають дозвіл Київської міської державної адміністрації від 1997 року на встановлення на будівлі СІЗО меморіальної дошки на честь учасників антибільшовицького повстання 1923 року.

Тим часом депутат Київради Володимир Назаренко обіцяє викликати на комісію керівництво СІЗО за саботаж виконання рішення КМДА від 1997

Перед присутніми також виступив і відомий історик Роман Коваль, який розповів про історію повстання в Лук’янівській в’язниці.

Нагадаємо, 9 лютого 1923 року полонені козаки і старшини Армії УНР, отамани і козаки Холодного Яру, повстанці Київщини підняли повстання у Лук’янівській в’язниці, захопили зброю і понад чотири години вели бій у центрі Києва з більшовицькими окупантами.

Організатором акції під стінами Лук’янівського СІЗО є Громада Протасового Яру. Активісти відомі тим, що вже тривалий час протистоять дніпровському бізнесмену Геннадію Корбану, який намагається захопити та забудувати 3,5 гектари землі в Протасовому Яру. За словами активістів дніпровська компанія ТОВ «Дайтона Груп» (бенефіціари – бізнесмени Геннадій Корбан і Олег Левін) хоче звести три 40-поверхових будинки на схилі, що входить до зони охоронюваного ландшафту. Корбана підтримує заступник голови офісу президента України Андрій Смирнов.

«Досвід самоорганізації українців у Холодному яру і центральній Україні зараз слугує посібником і для громади Протасового яру у Києві, яка бореться проти незаконної забудови 30-ти гектарів лісу дніпровським бандитом Корбаном, неефективністю чиновників та бездіяльністю поліції.

Громада Протасового яру це про здорове суспільство, яке пам’ятає минуле і власноруч будує власне майбутнє. Майбутнє вирішуватиметься, зокрема, на Суд (Шостий апеляційний адміністративний суд Києва – ред.) по Протасовому яру: Корбан хоче зняти припис у вівторок», – написали на своїй сторінці в мережі Facebook активісти.