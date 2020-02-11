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Главная » Украина » Экономика
10:49 11 Февраля 2020 Просмотров 19   КомментариевКомментарии

В самом центре Киева учат, как «продавать» украинцев в Польшу

Украинцы продолжают массово уезжать за границу. На заработки, учебу или ПМЖ.

Украинцы продолжают  массово уезжать за границу. На заработки, учебу или ПМЖ. По данным Министерства социальной политики Украины в 2019 г. за границей живет и трудится 3,2 млн украинцев. Однако точной статистики государство не ведет, потому что очень тяжело проследить с какой целью выехал заграницу украинский гражданин, собирается ли вернуться, работает ли он там легально или нет.

Понятно, что цифра постоянно увеличивается и по некоторым оценкам уже достигает 5.5 млн.  Немала заслуга в этом – шустрых компаний-посредников, которые зарабатывают десятки  тысячи евро, поставляя в Европу и особенно  соседнюю Польшу дешевую украинскую рабочую силу. Некоторые настолько не стесняются, что выстраивают четко структурированные «пирамид» из посредников и рекрутеров, разворачивают информационные кампании.

 

Один из свежих примеров – 6 февраля, в самом центре Киева отгремел форум «Польша 2020: как зарабатывать БОЛЬШЕ на посреднических услугах». Перед этим рекламой этого мероприятия заполонили практически весь украинский интернет и фейсбук. Организатор, крупная в Польше компания по трудоустройству – Gremi personal (Греми персонал). На форуме собрали 500 вербовщиков со всех уголков Украины, чтобы научить как ЕЩЕ БОЛЬШЕ зарабатывать, продавая украинцев на работу в Польше. Основатель и владелец  Gremi personal – бывший гражданин Украины Евгений Кириченко. Сейчас массово выступает на теле и радиоэфирах и даже стал гостем известного ютуб-проекта Е.Черняка «Big money». Этот деятель  рассказывает сладкие сказки про то, как он молодым парнем основал компанию и теперь она выросла до крупнейшей фирмы с 25 млн оборотом в месяц! Только забывает сказать, что все эти миллионные обороты заработаны на украинских гастарбайтерах, которые часто работают в Польше за гроши.

Так вот на форуме, организованном Gremi personal  пафосно рассказывали про украинскую рабочую силу как про обычный товар, деловито рассуждали  будет он или нет пользоваться спросом в Германии, как увеличить его «продажу» польским компаниям и как даже это все автоматизировать.

Казалось бы – ну и пусть устраивают свои форумы, что здесь такого? Действительно. Подумаешь уехали миллионы трудоспособного населения. Только вот кто будет работать в Украине?!  Думает ли об этом украинская власть, когда под ее носом поляки активно обсуждают (и уже даже в самом Киеве) как вывести остатки украинской рабочей силы?!  Ведь те же поляки очень сильно озабочены, что их рынок требует уже 2 млн рабочих рук.  А немцы в свою очередь, так же готовы с марта 2020 года начать принимать украинских гастарбайтеров. Заинтересована в бОльшем приеме украинской рабсилы и соседние Чехия, Венгрия, Словакия и Словения. И такие прыткие посредники как Gremi personal готовы украинцам всячески «помогать» покинуть эту страну. Может нашему государству пора проснуться? И хотя бы  начать с информационной сферы, сделав невозможной всяческую пропаганду и рекламу посреднических услуг по трудоустройству украинцев за границей. А продолжить уже программами, которые будут стимулировать украинцев возвращаться.  А это не только кредиты для бизнеса, но и ипотечные программы под низкие проценты. И льготы по налогам для молодых семей, и помощь в развитии отечественного бизнеса, который уже остро нуждается в рабочих руках и профессиональных кадрах, но не может соревноваться по ставкам со своими польскими конкурентами.

Кирилл Аксенов

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