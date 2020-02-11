Представители НБУ и Кабмина обсудили требования МВФ к Украине

На традиционной встрече обсуждали закон, который усложнит возвращение «ПриватБанка» Коломойскому.

Руководство Национального банка Украины и представители экономического блока Кабинета министров в понедельник, 10 февраля, провели очередную неформальную встречу «на кофе». Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным пресс-службы, во время беседы обсуждали ход выполнения предварительных действий (prior actions) для принятия новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом на уровне Совета директоров фонда.

В частности, среди приоритетных prior actions остается принятие законопроекта № 2571, над которым продолжают работать представители правительства, НБУ и Верховной рады. Законопроект устраняет пробелы в законодательстве, которые были выявлены во время очистки банковской системы в 2014-2016 гг.

«Также законопроект меняет процедуру обжалования решений НБУ, КМУ, Минфина, ФГВФЛ в процессе выведения банков с рынка и дает больше опций, какими способами государство может проводить национализацию банков по необходимости, определяя, какие практические шаги государство должно делать во время и после национализации. Доработка законопроекта продолжается», – говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

Также во время встречи обсудили дальнейшую работу для возобновления кредитования. Кроме того, участники встречи наметили круг вопросов для дальнейшего обсуждения, в том числе – вопросы дальнейшего развития рынка ОВГЗ.

В координационном совещании, которое проходит еженедельно, приняли участие премьер-министр Алексей Гончарук, и.о. главы НБУ Екатерина Рожкова, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов и его заместитель Сергей Николайчук, министр финансов Оксана Маркарова, а также заместители главы НБУ Дмитрий Сологуб и Олег Чурий.

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