В команде есть конфликты, они мешают работать – Зеленский

Зеленский признал, что в его команде существуют внутренние конфликты.

В команде Офиса Президента существуют внутренние конфликты, которые мешают работать – это подтвердил сам президент Зеленский. Об этом он сообщил в интервью:

«Есть конфликты. Они мешают работать. Я всегда против таких конфликтов, так как в них нет победителей, и не бывает ничьих. К сожалению. Поэтому мы теряем или время, или теряем людей. А все, кто работают в Офисе, они все профессиональные люди. То есть мы 100% кого-то будем терять. Потому, что ты не можешь жить в постоянном конфликте. Вот и все», – сказал он.

Зеленский также отметил, что он работает не только с теми людьми, которым доверяет.

«Просто это немного разные вопросы, – с кем я работаю и кому доверяю. Если мы говорим, с кем я работаю, то в Офисе президента у меня есть два-три человека, которых я знаю давно. С другими мы начали работать или в течение избирательной кампании, или после того, как победили, познакомились, или эти люди, когда еще нас не было, работали тогда в Администрации президента», – пояснил он.

В качестве примера Зеленский заявил, что в нынешнем Кабмине был единственный министр, которую он знал с университетских времен – экс-министр развития громад и территорий Алена Бабак, и то ее, по словам Зеленского, нельзя было назвать «его человеком».

«После университета я ее не видел. То есть это не мой человек. Мы просто учились в одном вузе, поэтому мы знали друг друга», – добавил он.

Говоря о доверии, президент рассказал, что он долго не доверяет людям, но потом, когда уже доверился человеку, никто не может его убедить, что это не тот человек, который «чем-то там занимается нехорошим, недобрым».

Также Зеленский отметил, что ему очень сложно расставаться с людьми.

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