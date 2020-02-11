НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Украина » Политика
13:30 11 Февраля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Зеленский созвонился с Меркель: говорили о Донбассе и санкциях

Стороны обсудили исполнение договоренностей Нормандского саммита.

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский проинформировал лидера ФРГ о ситуации на Донбассе. Меркель обеспокоена тем, что огонь так и не прекратился.

Лидеры обсудили три новые точки разведения сил на Донбассе, допуск на оккупированные территории международных гуманитарных организаций и запланированное на завтра заседание Трехсторонней контактной группы в Минске.

Также поднималась тема санкций Евросоюза против чиновников, которые могут стоять за растратой бюджетных средств и преступлениями на Майдане.

Источник:
Тэги: зеленский

Новости по теме

В команде есть конфликты, они мешают работать – Зеленский

Зеленский признал, что в его команде существуют внутренние конфликты.

Зеленский отправил Богдана в отставку

Андрей Богдан подал заявление о своей отставке.

Помощник Зеленского заявил о желании президента прекратить войну на Донбассе

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что тот желает прекратить войну на Донбассе.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Громада Протасового Яру, яка протистоїть Корбану, організувала концерт під стінами Лук’янівського СІЗО

09:31 Украина

Из-за непогоды в Украине повреждена железнодорожная инфраструктура

16:30 Украина

Пустыня Крым: на что пойдет Путин ради украинской воды

10:25 Украина

В «Нафтогазе» прогнозируют существенное падение цены на газ

09:22 Украина

Экс-голкиперу киевского «Динамо» предложили стать министром

08:52 Украина

В Глазго бездомным алкоголикам будут наливать бесплатно

22:30 Мир

Шторм помог британскому авиалайнеру побить рекорд

19:45 Мир

Коронавирус впервые диагностирован у украинца

19:44 Мир

Учительнице младших классов полицейский поставлял наркотики прямо в школу

18:17 Мир

Коронавирус по числу жертв обошел эпидемию атипичной пневмонии 2003 года

17:24 Мир

Детям и подросткам стало проще пересекать крымскую границу

15:19 Украина

Новости | Игровые автоматы