Зеленский созвонился с Меркель: говорили о Донбассе и санкциях

Стороны обсудили исполнение договоренностей Нормандского саммита.

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский проинформировал лидера ФРГ о ситуации на Донбассе. Меркель обеспокоена тем, что огонь так и не прекратился.

Лидеры обсудили три новые точки разведения сил на Донбассе, допуск на оккупированные территории международных гуманитарных организаций и запланированное на завтра заседание Трехсторонней контактной группы в Минске.

Также поднималась тема санкций Евросоюза против чиновников, которые могут стоять за растратой бюджетных средств и преступлениями на Майдане.

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