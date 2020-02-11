Зеленский созвонился с Меркель: говорили о Донбассе и санкциях
Стороны обсудили исполнение договоренностей Нормандского саммита.
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Зеленский проинформировал лидера ФРГ о ситуации на Донбассе. Меркель обеспокоена тем, что огонь так и не прекратился.
Лидеры обсудили три новые точки разведения сил на Донбассе, допуск на оккупированные территории международных гуманитарных организаций и запланированное на завтра заседание Трехсторонней контактной группы в Минске.
Также поднималась тема санкций Евросоюза против чиновников, которые могут стоять за растратой бюджетных средств и преступлениями на Майдане.
Новости по теме
Зеленский признал, что в его команде существуют внутренние конфликты.
Андрей Богдан подал заявление о своей отставке.
Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что тот желает прекратить войну на Донбассе.