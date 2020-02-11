Курникова и Иглесиас завели третьего ребенка

Брат певца, Хулио Иглесиас-младший, в интервью чилийской радиостанции ADN сообщил, что бывшая теннисистка из России и испанский певец в третий раз стали родителями.

Ведущий попросил Хулио прокомментировать слухи, что он скоро вновь станет дядей, а тот ответил, что уже стал им, сообщает Daily Mail.

«У моего брата теперь трое детей. Он очень счастлив», – сказал Хулио Иглесиас-младший.

На вопрос, кто родился – мальчик или девочка, Иглесиас-младший ответил: «Это секрет».

38-летняя Анна Курникова и 44-летний Энрике Иглесиас состоят в отношениях с 2001 года. Пара уже воспитывает близнецов Николаса и Люси, которые появились на свет в декабре 2017 года. Тогда Анна также тщательно скрывала свою беременность и не появлялась на публике.

Анна Курникова является бывшей первой ракетка мира в парном разряде. Спортсменка дважды побеждала на Открытом чемпионата Австралии вместе с представительницей Швейцарии Мартиной Хингис.

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