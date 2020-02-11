Коронавирус оставил НХЛ без клюшек из Китая

Китайскими клюшками пользуются около 75% игроков лиги. Так что дефицит экипировки может стать серьезной проблемой для хоккеистов.

Чарли Койл



В связи с распространением коронавируса в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) возникли проблемы с поставками клюшек из Китая, пишет Boston Globe.

«Я пытаюсь довольствоваться тем, что есть, и ломать не слишком много клюшек. Я точно не знаю, что происходит», – цитирует издание нападающего «Бостона» Чарли Койла.

Два из трех производителей хоккейного инвентаря – Bauer и CCM – изготавливают товар маленькими партиями на китайских предприятиях. Из-за вспышки эпидемии работа там приостановлена.

В НХЛ уже сейчас ощущается недостаток снаряжения – 40% игроков лиги пользуются клюшками от Bauer, еще 36% – CCM, остальные – продукцией мексиканского производителя Warrior.

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