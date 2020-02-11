В семье Елизаветы II произошел новый раскол
Пример принца Гарри и Меган Маркл оказался заразительным. Отказ герцогов Сассекских от королевских привилегий вызвал очередной раскол в монаршей семье.
41-летняя Отем Келли, жена Питера Филлипса, старшего внука королевы Великобритании Елизаветы II, пожелала развестись после 12 лет брака, сообщает газета The Sun.
Приближенные к семье Филлипса предполагают, что Отем решила начать новую жизнь в Канаде, последовав примеру принца Гарри и Меган Маркл.
«Питер просто в отчаянии. Он не догадывался, что такое может произойти, – утверждает его друг, не назвавший своего имени. – Он считал, что у него идеальная семья с двумя чудесными дочками. Он абсолютно шокирован».
42-летний Питер – сын принцессы Анны (дочери королевы) и Марка Филлипса. Он – самый старший внук Елизаветы II и герцога Эдинбургского.
Хотя у самого Питера королевского титула нет – он наследник по женской линии и не является старшим членом королевской семьи, которые выполняют целый ряд церемониальных обязанностей.
На канадке Отэм Келли Питер Филлипс женился в 2008 году.
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